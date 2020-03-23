ManşetTürkiye

Türkiye’de can kaybı 37 oldu

23 Mart 2020
corona virüs korona virüs

Türkiye’de corona virüsten can kaybı 37’ye yükseldi, 293 yeni tanı kondu.

Türkiye’de corona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37’ye yükseldi.

Açıklama, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.

Koca, corona virüs salgını nedeniyle bugün 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 293 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Türkiye Sağlık Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 672 testin sonuçlandığını belirterek, “293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE UYARI

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında gençlere, “Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar” uyarısında bulundu.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi tutuklandı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi tutuklandı

23 Mart 2020
Photo of Uzmanlar açıkladı: Sıcak hava koronavirüsü yavaşlatabilir ama durdurmaz

Uzmanlar açıkladı: Sıcak hava koronavirüsü yavaşlatabilir ama durdurmaz

23 Mart 2020
Photo of Sokağa çıkma yasağına dair uygulanacak kurallara ilişkin genelge yayınlandı

Sokağa çıkma yasağına dair uygulanacak kurallara ilişkin genelge yayınlandı

23 Mart 2020
Photo of New York sokaklarında corona virüs sessizliği

New York sokaklarında corona virüs sessizliği

23 Mart 2020
Photo of Rogers: İşte gizli kahramanlarımız

Rogers: İşte gizli kahramanlarımız

23 Mart 2020
Photo of Trafikte bu hafta: 35 çarpışma, 15 yaralı

Trafikte bu hafta: 35 çarpışma, 15 yaralı

23 Mart 2020
Photo of  Güney’de vaka sayısı 97 oldu

 Güney’de vaka sayısı 97 oldu

23 Mart 2020
Photo of Alman turistler ülkelerine gönderiliyor

Alman turistler ülkelerine gönderiliyor

23 Mart 2020
Photo of Amcaoğlu: Burslar yatırılacak

Amcaoğlu: Burslar yatırılacak

23 Mart 2020
Photo of Montessori’de eğitim uzaktan devam ediyor

Montessori’de eğitim uzaktan devam ediyor

23 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı