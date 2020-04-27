Türkiye

Türkiye’de benzine indirim yapılıyor

27 Nisan 2020

Türkiye’de benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor.

İndirim sonrasında benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,03 liraya, Ankara’da 5,17 liraya, İzmir’de 5,20 liraya inecek.

Benzine son olarak cumartesi günü 29 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



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