Evde Kal Konserleri devam ediyor

Koronavirüsü salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar KibrisOnAir takipcileri ile buluşmaya devam ediyor…

OnAir Network Kurucu Üst Yöneticisi Engin Bulut “#EvdeKal Konserleri” ile ilgili açıklama yaptı.

Konserlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini kaydeden Bulut, ülkemiz sanatcılarını takipcilerimizle buluşturmaya devam edeceğini belirtti.

KibrisOnAir #edekal konserleri kapsamında ülkemizin sevilen sanatçıları Arda Gündüz, Osman Tuğsal, Cevdet Aktepe, Kadir Carlos, Serdar Kavaz , Eliz Fellahoğlu, Bahar Gökhan , Ayşegül Zaim , Sinan Güzen , Saffet Anibal , Erdoğan Aşık , Hasan Özer , Gizem Akbil , Selen Selenada , Hasan Vatansever , Sultan Durusular , Ozan Davutoğlu , Emrah Beşok , Eda Girgin , Müjde , Murat Çırakoğlu , Cemal Aslangazi , Neslihan Çakır , İbrahim Kanıöz , Doğan Akın evlerinden konser verdi.

Konserler 21:00’da başlayacak;

27 Nisan Pazartesi – Emrah Beşok

28 Nisan Salı – Hasan Uluel

29 Nisan Çarşamba – Müjde

30 Nisan Perşembe – Hasan Özer

1 Mayıs Cuma – Soyhan Bilgeer

2 Mayıs Cumartesi – Ezgi Özcan

3 Mayıs Pazar – Erdoğan Aşık

3 Mayıs Pazar Tavukçu Show Özel 14:00

( Veli Tavukçu – Gülşah Ayboğa )