Evde Kal Konserleri devam ediyor
Koronavirüsü salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar KibrisOnAir takipcileri ile buluşmaya devam ediyor…
OnAir Network Kurucu Üst Yöneticisi Engin Bulut “#EvdeKal Konserleri” ile ilgili açıklama yaptı.
Konserlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini kaydeden Bulut, ülkemiz sanatcılarını takipcilerimizle buluşturmaya devam edeceğini belirtti.
KibrisOnAir #edekal konserleri kapsamında ülkemizin sevilen sanatçıları Arda Gündüz, Osman Tuğsal, Cevdet Aktepe, Kadir Carlos, Serdar Kavaz , Eliz Fellahoğlu, Bahar Gökhan , Ayşegül Zaim , Sinan Güzen , Saffet Anibal , Erdoğan Aşık , Hasan Özer , Gizem Akbil , Selen Selenada , Hasan Vatansever , Sultan Durusular , Ozan Davutoğlu , Emrah Beşok , Eda Girgin , Müjde , Murat Çırakoğlu , Cemal Aslangazi , Neslihan Çakır , İbrahim Kanıöz , Doğan Akın evlerinden konser verdi.
Konserler 21:00’da başlayacak;
27 Nisan Pazartesi – Emrah Beşok
28 Nisan Salı – Hasan Uluel
29 Nisan Çarşamba – Müjde
30 Nisan Perşembe – Hasan Özer
1 Mayıs Cuma – Soyhan Bilgeer
2 Mayıs Cumartesi – Ezgi Özcan
3 Mayıs Pazar – Erdoğan Aşık
3 Mayıs Pazar Tavukçu Show Özel 14:00
( Veli Tavukçu – Gülşah Ayboğa )