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Türkiye’de aşılananların sayısı 300 bini geçti

15 Ocak 2021
Türkiye koronavirüs



Türkiye Sağlık Bakanlığının verilerine göre aşılananların sayısı 300 bini geçti. Dün sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

 

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Bakanlığın “https://covid19asi.saglik.gov.tr” adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 08.40 itibarıyla Türkiye’de aşılananların sayısı 300 bini geçti. Rakamlar anlık güncelleniyor. 28 gün arayla iki doz uygulanacak.

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15 Ocak 2021


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