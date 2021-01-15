Koronavirüs vakalarında artış petrol fiyatlarını baskı altında tutmaya devam ediyor. Çarşamba günü 57 doların üzerini gören brent petrol 56 doların altına geriledi.

Koronavirüks vakalarında artışın devam etmesi, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 milyonu aşması ve Çin’de salgının yeniden başlamasının önüne geçmek için alınan karantına tedbirlerinin talep konusunda yarattığı endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

ABD’de Seçilmiş Başkanı Biden’in açıkladığı 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin yarattığı iyimser havaya rağmen brent petrolün varili 56 doların altına indi. 55,70’e kadar çekilen Brent petrolde kayıplar yüzde 1’i geçti.

Analistler, ABD’den gelen teşvik paketi haberlerinin ve OPEC+’nın devam eden üretim kısıntılarının petrol fiyatlarına destek vermeye devam edeceğini, Batı Teksas petrolünün tekrar 54 dolar/varil seviyesinin üzerini deneyeceğini savunuyorlar.