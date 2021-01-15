Dolar güne düşüşle başladı

Türkiye’de yurt içinde bütçe rakamlarının açıklanacağı haftanın son gününe dolar/TL, 7,36-7,37 seviyelerinden güne başlarken euro/TL ise 8,95 düzeyinde değerleniyor.

Haftanın son günü yurt içinde TCMB beklenti anketi ve bütçe rakamları öne çıkıyor. Yurt dışında ABD’den gelecek veriler izlenirken, bilanço dönemi de bugün başlıyor.

Dolar/TL, 7,36-7,37 seviyelerinden güne başlarken euro/TL ise 8,95 düzeyinde değerleniyor.

Gözler bütçe rakamlarında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık ayı ve 2020 yılının tamamı için bütçe rakamlarını açıklayacak (11.00). Ocak-Kasım döneminde bütçe dengesi

132,1 milyar TL, faiz dışı denge 2,98 milyar TL açık verdi. TCMB beklenti anketi ve kısa vadeli dış borç stoku, finansal varlık verilerini açıklayacak (10.00).

Yurt dışı gündem

Piyasalar ABD’den gelecek verilere odaklanacak. Üretici fiyatları, perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi (16.30), sanayi üretimi (17.15) ve Michigan tüketici güven endeksi (18.00) gibi piyasaların yakından takip ettiği birçok veri art arda ekranlara düşecek.

İşletme stokları, NAHB konut piyasası endeksi (18.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları da (21.00) gelecek veriler arasında bulunuyor.

İngiltere’den gelecek GSYH, sanayi üretimi, ticaret (10.00) ve Euro

Bölgesi’nden gelecek ticaret (13.00) rakamları da beklenen veriler arasında yer alıyor.

ABD’de 2020 yılı son çeyrek dönem için bilanço dönemi bugün başlıyor.

Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo, bugün bilançoları izlenecek en önemli şirketler olacak.