Türkiye’de asgari ücret belli oldu

Türkiye’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü ve son toplantısı yapıldı. 2020 yılı asgari ücreti açıklandı.

2020 yılında asgari ücretin net 2.324,70 TL olarak belirlendiği açıklandı. Böylece, 2019 yılına göre %15 oranında bir artış yapıldı.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle:

2019: 2 bin 20 TL

2018: 1603 TL

2017: 1404 TL

2016: 1300 TL

2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL