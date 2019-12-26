Türkiye
Türkiye’de asgari ücret belli oldu
Türkiye’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü ve son toplantısı yapıldı. 2020 yılı asgari ücreti açıklandı.
2020 yılında asgari ücretin net 2.324,70 TL olarak belirlendiği açıklandı. Böylece, 2019 yılına göre %15 oranında bir artış yapıldı.
Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle:
2019: 2 bin 20 TL
2018: 1603 TL
2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL