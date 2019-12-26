Türkiye

Türkiye’de asgari ücret belli oldu

26 Aralık 2019
asgari-ücret-para

Türkiye’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü ve son toplantısı yapıldı. 2020 yılı asgari ücreti açıklandı.

2020 yılında asgari ücretin net 2.324,70 TL olarak belirlendiği açıklandı. Böylece, 2019 yılına göre %15 oranında bir artış yapıldı.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle: 
2019: 2 bin 20 TL
2018: 1603 TL
2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL



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