Dünya ekonomisinde durgunluk tehdidi sürüyor

Uluslararası ekonomi kuruluşları, ABD ve Çin arasındaki “ticaret savaşlarının” bitmesi yolunda umutların artmasına rağmen dünya ekonomisinde durgunluk tehdidinin sürdüğü uyarısında bulunuyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Başekonomisti Laurence Boone, 2009 yılındaki ekonomik durgunluktan bu yana dünya ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,9 ile en düşük seviyede büyüme gerçekleştireceğine dikkati çekerek, “endişe verici bir dönemin içindeyiz” dedi.

IMF Başekonomisti Gita Gopinath ise 2020 yılı için yüzde 3,4 oranında büyüme öngördüklerini, ancak istikrarsızlıkların sürmesi yüzünden bu orana ulaşılması konusunda çekinceleri olduğunu ifade etti.

ABD ile Çin arasında “ticaret savaşlarında” gelecek yıl için yumuşama beklentilerine rağmen, ülkesinde görevden azil süreci ile zor günler geçiren Başkan Donald Trump’ın Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelere açtığı yeni cepheler uluslararası kuruluşların büyüme beklentilerini geri çekmesine neden oluyor.

Brexit, AB ekonomisini nasıl etkiler ?

Serbest ticaret kurallarının tam hakim olduğu döneme geri dönüşle ilgili endişeleri dile getiren uluslararası mali kuruluşlar için Brexit’in yaratacağı sorunlar, özellikle AB ekonomisine önemli sıkıntılar verme potansiyeline sahip.

Küresel ısınma ve dijitalleşme

Dünyada ön plana çıkan jeopolitik gerginlikler, gelir dağılımı sorunu, küresel ısınma ve dijital ekonomi gibi konularda 2020 yılı ve sonrası için dünya ekonomisini tehdit eden unsurlar arasına yer alıyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede yeni kural ve denetlemelerin ortaya çıkması, başta otomotiv sektörü olmak üzere sanayide birçok şirketin ve yatırımcının strateji değişikliğine gitmesine yol açacak.

Gösteriler ve grevler

Başta Fransa olmak üzere, Lübnan, Şili, Kolombiya’da iktidarların ekonomi ve sosyal politikalarına yönelik başlatılan eylem ve grevlerin diğer ülkelere de yayılması, dünya ekonomisi için ciddi tehdit olarak görülüyor.

Ekonomik sorunlarla birlikte aşırı sağcı ve popülist iktidarların işbaşına gelmesi de serbest ticaret yerine “koruma duvarları yeniden hortlayacak” endişesiyle ekonomistleri endişelendiriyor.