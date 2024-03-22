Türkiye’de akaryakıt zamlarının ardından indirime gidiliyor… Bizde?

Türkiye’de Akaryakıta uygulanan zamların ardından yarından itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor.

Dolar kuru ve brent petroldeki yükseliş sonrasında akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik de artmıştı. Buna göre benzin ve motorin fiyatları Türkiye’de de ülkemizde de arka arkaya iki kez zamlanmıştı.

Türkiye’de indirim geliyor

Benzin ve motorin zamlarının ardından sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre 23 Mart 2024 tarihinden itibaren (00.01) motorinin litre fiyatına 1 TL indirim gelmesi bekleniyor.

KKTC zamlı akaryakıt fiyatları

Ülkemizde akaryakıta 20 Mart’tan geçerli olmak üzere zam geldi. Kurşunsuz 95 ve 98 oktan benzinin litresine 1,5 TL, Eurodizel ve gazyağının litresine de 1 TL artış yapıldı.

95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 34,95 TL’den 36,45 TL’ye; 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 35,95 TL’den 37,45 TL’ye; Eurodizelin ve gazyağının litresi de 34.95 TL’den 35,95 TL’ye yükseltildi.

Dolar ve Brent Petrol fiyatları düştü

TCMB faiz kararının ardından döviz kurlarında düşüş yaşandı. Zam yapıldığı gün 32.90 TL’den işlem gören göre Dolar güne 32.10 TL seviyesinden başladı.

Brent Petrol ise zam yapıldığı gün 87.10 USD seviyesindeyken güne 84.99 USD seviyesinden başladı.