Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak

Mevlevi tanksavar atış alanında 25-29 Mart tarihlerinde milan atışları yapılacağı ve bu tarihlerde bölgeye girişin yasak olduğu duyuruldu.

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi tanksavar atış alanında 25-29 Mart tarihlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak atışlar nedeniyle bölgenin yasak bölge ilan edildiğini ve serbest giriş duyurusu yapılana kadar bölgeye girilmemesi gerektiğini vurguladı.