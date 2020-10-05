Türkiye’de 5 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı

Türkiye‘de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 5 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1603 artarak 326 bin 46’ya yükseldi. 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 498’e çıktı. Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 5 Ekim’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1603 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 57 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 498’e, toplam vaka sayısı ise 326 bin 46’ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1320 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1320 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 286 bin 370’e yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 931 bin 917, ağır hasta sayısı 1412, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.