Fenerbahçe bombaları patlattı: 3 yeni transfer

Fenerbahçe, Roma’dan Diego Perotti, PAOK’tan 26 yaşındaki Dimitrios Pelkas ve Basel’den 1,98 boyundaki forvet Kemal Ademi’yi renklerine bağladı.
Fenerbahçe, transferin son gününde bombaları patlatmayı sürdürüyor. Kemal Ademi ve Pelkas’ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, son olarak Arjantinli futbolcu Diego Perotti’yi renklerine bağladığını duyurdu.
Fenerbahçe, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; “Fenerbahçemiz, İtalya’nın Roma takımından Arjantinli oyuncu Diego Perotti ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verildi.
26 MAÇTA 10 GOLE KATKI YAPTI
Son olarak İtalyan devi Roma’da forma giyen Diego Perotti, geçen sezon başkent ekibiyle çıktığı toplam 26 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.