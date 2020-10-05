KAR-İŞ: Yarından itibaren greve gidiyoruz ve taşımacılığı ülke genelinde durduruyoruz

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 2020-2021 ders yılı için eğitim taşımacılığı adına yapılan protokol, Maliye Bakanlığının engeline takılmıştır. Bu yüzden yarından itibaren greve gidiyoruz ve taşımacılığı ülke genelinde durduruyoruz” dedi.

Kar-İş’ten yapılan yazılı açıklama şöyle

15 günden beri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 2020-2021 ders yılı için eğitim taşımacılığı adına yapılan protokol, Maliye Bakanlığının engeline takılmıştır. Yapılan tüm toplantılara ve çalışmalara rağmen Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’ndan olumsuz bir sonuç çıkmıştır. Kar-İş üyelerine teklif edilen taşımacılık ücreti maliyetin altındadır. Kar-İş bunu kesinlikle kabul etmemektedir. Kabul etmediğimizi de kendilerine ilettik. Ciddi bir maliyet tablomuz vardır, Maliye Bakanlığı tarafından bu görmemezlikten gelinmektedir. Bu sebepten dolayı yarın grev yapıyoruz. Öğrenci taşımacılığını durduruyoruz. Grevden sonra da gelişmelere göre eylem sürecini başlatacağız.

Yaklaşık 7 aydan beri, pandemiden dolayı ülkemizdeki toplu taşımacılık Bakanlar Kurulu kararıyla durdurulmuştu. Hal böyle iken taşımacılık geri açıldıktan sonra, kurulun almış olduğu karara Maliye Bakanı ile Ulaştırma Bakanı tarafından bir taşımacılık işlemi başlatılmıştır ve takriben 7 aydan beri devam etmektedir. Bu taşımacılık söz verilmesine rağmen fiyatta da anlaşılmasına rağmen, hava alanından otellere, liman ve sınır kapılarına götürülme işi Kar-İş’e verilmedi. Bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. 2 şirket tarafından bu taşımacılık işi yürütülmektedir.

Toplu taşımacıların yüzde 80’i bu süre zarfında hiç iş yapmamıştır. Bizim taşıdığımız potansiyel müşterimiz bizden hizmet alanlar; turist, öğrenci ve normal güzergâhta taşıdığımız kişilerdir. Bu süre zarfında da ne turizme hizmet veren üyelerimize ne de güzergâhlarda çalışanlara hiçbir iyileştirme ve katkıda bulunulmamıştır. Ne bir kredi yardımı ne de bir destek verilmemiştir.

Pandemi taşımacılığının neden Kar-İş’e verilmediğini de sorgulayalım. Bu işlerden kimlerin ne kadar rant elde ettiği konusunu da kamu oyunun bilgisine bırakıyoruz.