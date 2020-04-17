Türkiye’de 4 bin 353 yeni vaka

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor.

Türkiye’de corona virüs nedeniyle can kaybı son 24 saatte 126 artarak bin 769’a yükseldi.

40 bin 270 kişiye daha test yapıldı. 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 558 bin 413 oldu.

Bakan Koca’nın açıklamasından satır başları;

Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın.

Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmez kahramanlarıdır.

Sosyal güvenceye bakmaksızın tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırıyoruz.

Filyasyon sonrası yoğun bakım ihtiyacı yüzde 11’den dörde indi.

Vakaların yüzde 18’i 65 yaştan büyük. Kısıtlamadan önce bu oran yüzde 35’ti.

65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü.