Türkiye

Türkiye’de 4 bin 353 yeni vaka

17 Nisan 2020
corona virüs korona virüs

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor.

Türkiye’de corona virüs nedeniyle can kaybı son 24 saatte 126 artarak bin 769’a yükseldi.

40 bin 270 kişiye daha test yapıldı. 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 558 bin 413 oldu.

Bakan Koca’nın açıklamasından satır başları;

Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın.

Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmez kahramanlarıdır.

Sosyal güvenceye bakmaksızın tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırıyoruz.

Filyasyon sonrası yoğun bakım ihtiyacı yüzde 11’den dörde indi.

Vakaların yüzde 18’i 65 yaştan büyük. Kısıtlamadan önce bu oran yüzde 35’ti.

65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İstanbul’da gece saatlerinde deprem

İstanbul’da gece saatlerinde deprem

14 Nisan 2020
Photo of TBMM’nde kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

TBMM’nde kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

13 Nisan 2020
Photo of Erdoğan’dan Süleyman Soylu açıklaması

Erdoğan’dan Süleyman Soylu açıklaması

13 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296’ya yükseldi

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296’ya yükseldi

13 Nisan 2020
Photo of THY kaptan pilotu, koronavirüs kurbanı

THY kaptan pilotu, koronavirüs kurbanı

13 Nisan 2020
Photo of Soylu’nun istifası kabul edilmedi

Soylu’nun istifası kabul edilmedi

13 Nisan 2020
Photo of Süleyman Soylu’nun istifası kabul edilmedi

Süleyman Soylu’nun istifası kabul edilmedi

13 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de zabıta, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını sürdü

Türkiye’de zabıta, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını sürdü

12 Nisan 2020
Photo of Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

12 Nisan 2020
Photo of Rüştü Reçber: Bu işin şakası yok

Rüştü Reçber: Bu işin şakası yok

12 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı