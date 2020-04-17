Türkiye, Bartın’da vefa örneği

Türkiye’nin Bartın İli’nde bir köpek, Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sahibini günlerdir hastane bahçesinde bekliyor…

Önder S. isimli vatandaş, rahatsızlığı nedeniyle ambulansla getirildiği Bartın Devlet Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı. Önder S.’nin Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek hastane bahçesine geldi.



Köpek 5 gündür hastanede yatan sahibinin taburcu olmasını bekliyor. Köpeğe ise hastanenin sağlık personelleri ve hastane çevresindeki işletme çalışanları besleyip onunla oyunlar oynuyorlar.

Köpeğe Cesur ismini verdiklerini belirten, büfe işletmecisi Mehmet Çetin, “Köpek dört beş gündür burada. Yoğun bakımda bir hastanın peşinden geldiğini duyduk. Gelen ziyaretçiler öyle söyledi. Bizde burada elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz yani suyuydu yemeğiydi. Buda buradan ayrılmıyor hep buralarda. İnşallah iyileşir sahibi de tekrar kavuşur.” dedi.

Hastane personeli Ahmet Öztekin de, “Bu köpeğin sahibinin yoğun bakıma yattığını duyduk işte yakın zamanda. Bizimde işte maskotumuz oldu. Geldi, bizde besliyoruz seviyoruz. O günden beridir dört beş gündür de bakıyoruz yani sevgiyle saygıyla. Bizimde maskotumuz oldu zaten. Hayvan sevgisinin her tarafa böyle duyarlı olmasının bunlarında bize ne kadar sadık olduğunu topluma bir mesaj niteliğini taşıyor” diye konuştu.