Türkiye

Türkiye, Bartın’da vefa örneği

17 Nisan 2020

Türkiye’nin Bartın İli’nde bir köpek, Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sahibini günlerdir hastane bahçesinde bekliyor…

 

Önder S. isimli vatandaş, rahatsızlığı nedeniyle ambulansla getirildiği Bartın Devlet Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı. Önder S.’nin Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek hastane bahçesine geldi.


Köpek 5 gündür hastanede yatan sahibinin taburcu olmasını bekliyor. Köpeğe ise hastanenin sağlık personelleri ve hastane çevresindeki işletme çalışanları besleyip onunla oyunlar oynuyorlar.

Köpeğe Cesur ismini verdiklerini belirten, büfe işletmecisi Mehmet Çetin, “Köpek dört beş gündür burada. Yoğun bakımda bir hastanın peşinden geldiğini duyduk. Gelen ziyaretçiler öyle söyledi. Bizde burada elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz yani suyuydu yemeğiydi. Buda buradan ayrılmıyor hep buralarda. İnşallah iyileşir sahibi de tekrar kavuşur.” dedi.

Hastane personeli Ahmet Öztekin de, “Bu köpeğin sahibinin yoğun bakıma yattığını duyduk işte yakın zamanda. Bizimde işte maskotumuz oldu. Geldi, bizde besliyoruz seviyoruz. O günden beridir dört beş gündür de bakıyoruz yani sevgiyle saygıyla. Bizimde maskotumuz oldu zaten. Hayvan sevgisinin her tarafa böyle duyarlı olmasının bunlarında bize ne kadar sadık olduğunu topluma bir mesaj niteliğini taşıyor” diye konuştu.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İstanbul’da gece saatlerinde deprem

İstanbul’da gece saatlerinde deprem

14 Nisan 2020
Photo of TBMM’nde kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

TBMM’nde kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

13 Nisan 2020
Photo of Erdoğan’dan Süleyman Soylu açıklaması

Erdoğan’dan Süleyman Soylu açıklaması

13 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296’ya yükseldi

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296’ya yükseldi

13 Nisan 2020
Photo of THY kaptan pilotu, koronavirüs kurbanı

THY kaptan pilotu, koronavirüs kurbanı

13 Nisan 2020
Photo of Soylu’nun istifası kabul edilmedi

Soylu’nun istifası kabul edilmedi

13 Nisan 2020
Photo of Süleyman Soylu’nun istifası kabul edilmedi

Süleyman Soylu’nun istifası kabul edilmedi

13 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de zabıta, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını sürdü

Türkiye’de zabıta, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını sürdü

12 Nisan 2020
Photo of Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

12 Nisan 2020
Photo of Rüştü Reçber: Bu işin şakası yok

Rüştü Reçber: Bu işin şakası yok

12 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı