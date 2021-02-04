Türkiye’de 113 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye’de 4 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 627’si semptomatik olmak üzere 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988’e yükseldi. 113 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 26 bin 467’ye çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 4 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 627’si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 113 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 467’ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 508 bin 988’e yükseldi.