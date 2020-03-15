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Türkiye’de 10 yeni corona virüs vakası

16 Mart 2020
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Türkiye Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasında, “İlk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir” ifadeleri yer aldı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vakalarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

“DURUM ÜZÜCÜ AMA…”

Bakan Koca paylaşımında,  “İlk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir” ifadelerini kullandı.




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