Dünya

Almanya Koronavirüs nedeniyle Avusturya, İsviçre ve Fransa ile olan sınırlarını kapatıyor

16 Mart 2020

Almanya’nın üç güney komşusu Avusturya, İsviçre ve Fransa ile olan sınırlarını Koronavirüs nedeniyle 16 Mart Pazartesi günü saat 10:00’dan itibaren kapatacağı bildirildi.

Alman basınında çıkan haberlere göre, Almanya pazartesi gününden itibaren Fransa, Avusturya ve İsviçre’ye sınırını kapatacak.
Alman Bild gazetesinin haberine göre, sınır kapatma kararı konusunda Başbakan Angela Merkel, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Eyalet Başbakanları uzlaşma sağladı.
Uygulamanın pazartesi günü TSİ 10:00’dan itibaren yürürlüğe girmesinin planlandığı belirtildi. Ülkeler arasında işi gereği seyahat etmek zorunda olanlar ve mal giriş çıkışı ise sınırları kapatma uygulamasından muaf tutulacak.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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