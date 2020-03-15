İsviçre’de bir günde 841 Koronavirüs vakası

Yeni tip Koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131 nedeniyle tedbirlerin s\u0131kla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u0130svi\u00e7re'de\u00a0vaka say\u0131s\u0131n\u0131n bir g\u00fcnde 841 artt\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n\r\n\u0130svi\u00e7re Federal Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Ofisinin (BAG) a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 rakamlara g\u00f6re, d\u00fcne g\u00f6re 841 artan toplam Koronavir\u00fcs vaka say\u0131s\u0131, 2 bin 200'e y\u00fckseldi, \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 da 14'e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\u00dclkede al\u0131nan tedbirler kapsam\u0131nda, t\u00fcm kantonlardaki okullarda e\u011fitime ara verildi. \u0130talya s\u0131n\u0131r\u0131ndaki Ticino kantonu ile Basel kantonunda ise "acil durum" ilan edildi.\r\n\u0130svi\u00e7re ordusunun, ilk kez 4 hastane taburundan (600 asker) birini siviller i\u00e7in konu\u015fland\u0131raca\u011f\u0131, askeri hastanenin 200 hastay\u0131 a\u011f\u0131rlayabilece\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n\r\n