Dünya

İsviçre’de bir günde 841 Koronavirüs vakası

16 Mart 2020

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre’de vaka sayısının bir günde 841 arttığı bildirildi.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, düne göre 841 artan toplam Koronavirüs vaka sayısı, 2 bin 200’e yükseldi, ölü sayısı da 14’e çıktı.

Ülkede alınan tedbirler kapsamında, tüm kantonlardaki okullarda eğitime ara verildi. İtalya sınırındaki Ticino kantonu ile Basel kantonunda ise “acil durum” ilan edildi.

İsviçre ordusunun, ilk kez 4 hastane taburundan (600 asker) birini siviller için konuşlandıracağı, askeri hastanenin 200 hastayı ağırlayabileceği kaydedildi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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