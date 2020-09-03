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Türkiye, Uluslar Ligi’ne kötü başladı

4 Eylül 2020
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Macaristan, Uluslar Ligi, UEFA,

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında Sivas’ta Macaristan’a 1-0 yenildi. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Macaristan’ı konuk etti.

Ay-Yıldızlı ekip, karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Macaristan’a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.45’ten itibaren TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.


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