Türkiye, Uluslar Ligi’ne kötü başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında Sivas’ta Macaristan’a 1-0 yenildi. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Macaristan’ı konuk etti.

Ay-Yıldızlı ekip, karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Macaristan’a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.45’ten itibaren TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.