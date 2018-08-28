“Türkiye, Osmanlı gibi iflasa sürükleniyor”

Sn.Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti liderliğinde oluşturulan politikalar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemini anımsatırcasına iflasa sürüklenmektedir.

Aynı para birimini kullanmak zorunda bırakılan biz Kıbrıslı Türkler de ekonomik yıkıma sürüklenmekteyiz.

2011 yılında göreve başlayan bir öğretmen 780 Euro alırken, 2018 yılında göreve başlayan bir öğretmenin maaşı 482 Euro’ya gerilemiştir. 2011 yılında asgari ücret 558 Euro iken, 314 Euro’ya gerilemiştir. Kamu çalışanın alım gücü döviz bazında %61 azalmış, asgari ücretlinin alım gücü % 56 gerilemiştir.

Geldiğimiz durum, 1994, 1999, 2001, 2008 ekonomik krizlerinde olduğu gibi TL kullandığımız için Türkiye’ye ödediğimiz enflasyon vergisinin sonucudur. TL kullanmaya devam etmekle birikimlerimiz ve maaşlarımız yok olmaya devam edecektir.

Başta elektrik, akaryakıt olmak üzere zamların arkasının kesilmediği bu günlerde, vatandaşın alım gücü yerlerde sürünürken fedakarlığın yine çalışanların boynuna yüklenmek istemesi kabul edilemez.

Toplumsal seferberlik ve fedakarlıktan bahsediyorsak, bu seferberliği ve fedakarlığı kimin için yapacağımızı bilmek istiyoruz.

Toplumun en tepesinde oturanlar örtülü ödenek alması için mi? Siyasi partilere yapılan devlet yardımları devam etsin diye mi? Asgari ücretin beş katı emekli maaşı alanların maaşları devam etsin diye mi? Ülkeye her gelen herkes vatandaş yapılsın diye mi? Stabil para birimine geçmeyerek Türk Lirası kullanarak enflasyon vergisi vermek için mi fedakarlık? “Şafak Nöbeti” ve benzeri tören ve protokollere para harcamak, daha çok milliyetçi sembol dikmek için mi fedakarlık? Kumarhane bet ofisleri ve gece kulübü patronlarının daha da zenginleşmesi için mi fedakarlık? Türkiyeli şirketlere 15 yıl vergi muafiyeti , bedava arazi vererek sahillerimizi işgal etmeleri için mi fedakarlık? KKTC’yi tanıtma bahanesi ile yurt dışında temsilcilik adı altında daha fazla ofis açarak hesapsız harcama yapmak için mi fedakarlık? Adamızın kuzeyinde daha fazla insan kaçakçılığı ve kara para aklama yapılsın diye mi fedakarlık? TC’li şube bankalarının ülkemizdeki birikimleri Türkiye’ye aktarması için mi fedakarlık? Teşvik primleri ile üretim yapmadan geçinen çevrelerin daha çok zenginleşmesi için mi fedakarlık? Dünya zenginler listesine giren üniversite baronlarının daha da zenginleşmesi için mi fedakarlık? TC’li otellerde vergisiz, hesapsız milyonlar götüren sanatçılardan vergi alınmaması için mi fedakarlık? Asli görevinin dışında işlerle uğraşan Sivil Savunma Teşkilatı’nın bütçe dışında faaliyet göstermesi için mi fedakarlık? Batık bankalardan çalınan paraların ödenmesi için mi fedakarlık? Nerden Buldun Yasası çıkarmayarak haksız kazancı meşrulaştırmak için mi fedakarlık? Özel şirketlere vergi, stok affı , bazı işletmelere elektrik faturası bağışı için mi fedakarlık? TC’nin uyguladığı istihdam ve eğitim ambargosu nedeniyle çocukların okulsuz, öğretmensiz ve kitapsız eğitim alması için mi fedakarlık? Okul ve hastane yerine cami yapılsın diye mi fedakarlık? Öğretmen, doktor ve hemşire atamak yerine, bu alanların görmezden gelinmesi diye mi fedakarlık? Derinya, Aplıç, Çağlayan kapılarının açılmasın diye mi fedakarlık? Faizcinin, stokçunun daha çok kar etmesi için mi fedakarlık? Rum mallarını ganimetleyip dağları, sahilleri satanları için mi fedakarlık? Çok düşük vergilerle daha lüks daha pahalı arabalar almaları için mi fedakarlık? Görev yerine gitmeden maaş alan ve partizanca korunan kamu görevlilerinin artması için mi fedakarlık? Eski başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bankalarda hesabı verilemeyen paraları artsın diye mi fedakarlık? Vakıflar İdaresinin daha çok gerici faaliyet yürütmesi için mi fedakarlık? Haksız rekabet yaratan askeri kantinler daha çok satış yapsın diye mi fedakarlık?

Toplumsal seferberlik ve fedakarlık eşit ve adil bir düzenleme anlamlı olur. Zengini kayırıp, vatandaşın alım gücünü düşürmenin adı soygun olur.

Alım gücümüz ile ilgili istatistikler ortadadır. Rakamların ortak dili fakirleştiğimizi ve hükümetin buna bir çare üretmediğini anlatmaktadır.

Vatandaştan fedakarlık isteyenler, iki kere düşünmelidir.

Saygılarımızla.

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri