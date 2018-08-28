Firariler kısa sürede yakalandı

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde tutuklu iki mahkumun, bugün, sağlık kontrolü için gardiyan eşliğinde gittikleri poliklinikte koşarak kaçmak suretiyle firar ettiği, ancak gardiyanlar tarafından kısa sürede yakalandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde tutuklu iki kadın mahkumun, sağlık kontrolü için gardiyan eşliğinde gittikleri Trenyolu Polikliniği’nde işlemleri bitip cezaevi aracına binecekleri sırada koşarak kaçmak suretiyle firar ettikleri kaydedildi.

Söz konusu mahkumların kısa sürede görevli gardiyanlar tarafından yakalandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.