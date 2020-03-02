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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: İdlib’de 1 asker şehit oldu

3 Mart 2020

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“İdlip’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim unsurları tarafından 02 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız yaralanmıştır. 

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.”




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