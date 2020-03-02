Dünya

Trump’tan Corona virüs açıklaması

2 Mart 2020

ABD Başkanı Donald Trump, ilaç firmalarından yeni tip Corona virüse (Covid-19) karşı aşı çalışmalarını hızlandırmalarını istediklerini bildirdi.

Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile Oval Ofis’teki ikili görüşmesinden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD’de 2 kişinin Covid-19’dan yaşamını yitirmesine ilişkin Trump, “ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile bu konu hakkında yakından çalışıyoruz. Bu konu büyüdü ama ülkemiz ve uzmanlarımız iyi iş çıkarıyor.” ifadesini kullandı.

Trump, virüs hakkında diğer ülkelerle de yakından çalışıldığının altını çizerek, “Bugün öğleden sonra ilaç firmalarıyla bir toplantım olacak. En büyük firmalarla, büyük bir toplantı yapacağız. Bir aşı, belki de bir tedavi hakkında konuşacağız. Bu mümkün, bekleyip göreceğiz. İliç firmalarından, Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını hızlandırmalarını istedik.” diye konuştu.

“Böyle bir virüs atmosferi altında, seçim mitingleri düzenlemek güvenli mi?” şeklindeki soruya Trump, “Biz bu mitingleri çok uzun zaman önce ayarladık. Bunu Demokratlara da sorabilirsiniz. Hepsi miting düzenliyor, kampanya çalışmaları yapıyor. Bence gayet güvenli.” yanıtını verdi.

“TALİBAN İLE İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK”

Trump, Afganistan konusunda Taliban ile yapılan anlaşmaya ilişkin, “Afganistan’dan çıkıyoruz, çıkmak istedik. Taliban ile iyi bir görüşme yaptık.” dedi.

Afganistan’daki ABD askerlerini evlerine geri getireceklerini vurgulayan Trump, “Neredeyse 20 yıldır Afganistan’daydık. Bu çok uzun bir süre. Teröristlerden kurtulmak noktasında iyi iş çıkardık. Şimdi bu teröristlerden kurtulmak diğer ülkelere bağlı.” ifadesini kullandı.

İKİ LİDER VENEZUELA’YI KONUŞACAK

Trump, Kolombiyalı lider Duque ile görüşmesinde ele alınacak önemli konulardan birinin de Venezuela meselesi olduğuna işaret etti.

Duque ise Kolombiya’nın ABD’nin “güçlü bir müttefiki” olduğuna dikkati çekerek, “Venezuela’daki diktatörlüğe karşı yaptırımlar konusunda güçlü olmamız önemli. Tüm sağlık sistemini yok ettiler. ABD ile Venezuela’da siyasi ve demokratik bir geçiş süreci için birlikte çalışıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.




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