Dünya

Küresel iklim krizi nedeniyle Avustralya’da yazlar yüzde 50 uzadı

2 Mart 2020

Küresel iklim krizi, mevsimlerin değişmesine neden olduğu Avusturalya’da, iklim uzmanları artık yazların neredeyse yüzde 50 oranında uzadığını açıkladı.

Euronews’in habarine göre; uzmanlar, Avustralya kıtasında son 20 yıllık hava durumu verileri üzerinde yapılan araştırmalarda, küresel iklim krizi ve enerji üretim politikalarının kıtaya verdiği zararı gözler önüne serdi.

Yapılan incelemelerde, Avustralya’da aylarca kontrol altına alınamayan yangınların geçen yıllara oranla dönemsel olarak daha erken başladığı ve uzun sürdüğü belirtildi. Öte yandan, geçen yüzyılın ortasıyla karşılaştırınca, yaz sıcaklığı gün sayısının 31 gün daha fazla olduğu duyuruldu.




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