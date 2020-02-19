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Türkiye Merkez Bankası’ndan faiz indirimi kararı

19 Şubat 2020

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11.25’ten yüzde 10.75’e çekti. Karar sonrası 6.05 seviyelerindeki dolar/TL kuru 6.07’nin üzerine çıktı.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan 50 baz puanlık faiz indirim kararı çıktı ve politika faiz oranı yüzde 11.25’ten 10.75’e çekildi.

Merkez’in faiz kararı sonrası 6.05 seviyelerinde işlem gören dolar/TL kuru ilk tepki olarak 6.07’nin üzerine çıktı.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK’nın, politika faizinin yüzde 11.25’ten yüzde 10.75’e indirilmesine karar verdiği belirtti.

Duyuruda, son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiği ifade edilen duyuruda, yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyallerinin alınmakla birlikte zayıf seyrin sürdüğü bildirildi.

Dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşme

Duyuruda, rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisinin sürerken, küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın dış talebi kısmen yavaşlattığı ifade edildi.

Net ihracatın büyümeye katkısının gerilerken,dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedilen duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Bununla birlikte kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi makro politika bileşimi açısından önem arz etmektedir. Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Öte yandan, son dönemde küresel büyümeye ilişkin artan belirsizlikler gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebin ve risk iştahının dalgalı seyretmesine neden olmaktadır. Korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.”




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