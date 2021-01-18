TÜRKİYE MALİ PROTOKOLE UYMADI

Hatırlanacağı üzere UBP-HP Hükümeti döneminde, dönemin KKTC Başbakanı Sn. Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay 20 Temmuz 2020 tarihinde, KKTC ile Türkiye arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalanmış ve imzalanan bu protokol çerçevesinde pandemi olması nedeniyle KKTC’nin tüm ihtiyaçlarının şartsız bir şekilde Türkiye tarafından karşılanacağı ifade edilmişti. Hatta bunun da bir adım ötesine gidilerek bu durum Sn. Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir propaganda haline getirilmiş ve “Ben seçilmezsem TC’den para gelmez” diyecek kadar Kıbrıslı Türklerin onurunu aşağılayıcı bir söylem haline dönüşmüştü.

Peki uygulamada ne oldu ?

20 Temmuz günü imzalanan protokole binaen Türkiye Hükümeti protokolün gereklerini yerine getirdi mi ?

Bu soruların cevaplarını bulmak adına bütçe gerçekleşme rakamlarına bakmamız gerekmektedir. Ancak henüz KKTC’nin 2020 Aralık bütçe gerçekleşme rakamları yayınlanmadığı için Türkiye’nin verilerine bakmamız gerekmektedir ki sorularımızın cevabını bulalım.

İmzalanan protokole binaen Türkiye’nin şartsız bir şekilde Kamu Sektörüne yani KKTC Bütçe Açığına katkı olarak kredi şeklinde vermesi gereken rakam 1 Milyar 150 Milyon TL olarak taahhüt edilmiştir.

Ancak Aralık ayına kadar gerçekleşme rakamlarına baktığımızda ise KKTC’ye bütçe açığımız için verilen kredi miktarının Temmuz ayında verilen 66 Milyon TL olduğunu görmekteyiz.

Aralık ayı için verilen kredi miktarının da TC bütçe gerçekleşme verilerinden gördüğümüz üzere 500 Milyon TL olduğu görülmektedir.

Yani imzalanan protokole binaen pandemi döneminde, koşulsuz bir şekilde kredi olarak bütçe açığımız için Türkiye Hükümetinin KKTC’ye vermeyi taahhüt ettiği 1 Milyar 150 Milyon TL’nin yalnızca %49.21’ini gönderilmiştir.

Hal böyle olunca KKTC Hükümeti devlet iç borçlanma senetleri ile 2017 sonrasında ilk kez iç borçlanmaya gitmiş ve şu an itibari ile 223 Milyon TL bankalara borçlu olarak 2021 yılına girmiştir.

Özetle dostlar bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır ki imzalanan protokollere ne Türkiye Hükümeti ne de KKTC Hükümeti uymamakta ve imzalanan bu protokollere binaen insanlara rakamlar ile sadece umutlar verilmekte ama gerçekleşmeler maalesef sadece söylemde kalmaktadır.

Eğer bugün Türkiye Hükümeti imzalanan protokol çerçevesinde vermeyi taahhüt ettiği krediyi bütçe açığımız için vermiş olsaydı bu pandemi döneminde hem özel sektör çalışanlarına hem de reel sektöre çok daha fazla destek yapılabilecek ve kapanmayı konuştuğumuz bugünlerde ekonomiyi, halk sağlığının önüne almamış olacaktık.