Teşekkürler Sayın Ali Pilli ve Fatma Savaşkan

Pandemi sürecinde covid-19 ile ilgili yazılar yazmıştım. Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim, ölçme-değerlendirmenin nasıl olacağı, en çok hangi sosyal tabakanın etkileneceği ve pandemi sonrası dünyada eğitim ile ilgili yazılardı.

Yaklaşık iki hafta önce pandemi ile ben ve ailem de tanıştık; covid-19 bedenimizdeydi, içimizde anlayacağınız.

Yılbaşı öncesi Öğretmen Akademisi’nden bilgi gelmişti. Okulda iki öğrencinin pozitif çıkması nedeniyle herkes pcr yaptırmalıydı. 3 Ocak Pazar sabah ailemle birlikte Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde pcr yaptırdık. Gece saat 01:00’de ben, eşim ve oğlanın sonucu ‘pozitif’ çıkmıştı. Eşimin astım hastası olması endişelerimizi artırmıştı. 4 Ocak pazartesi sabah eşimin annesi de pcr yaptırdı.

Artık bedenlerimizde covid-19 da vardı ve her yere bizimle gidiyordu. Onu hiç hissetmemiştim. İçimdeydi ama bende hiçbir semptom yoktu. Yaklaşık bir yıldır bir gün benimle buluşacağını hissediyordum. O nedenle spor yapmayı ihmal etmemiştim. Ortalama her iki günde sekiz bin adım yürüyordum. Bedenimi güçlü tutmaya özen göstermiştim.

Galiba bu nedenle covid-19 bende semptom göstermeden geçiverdi.

4 Ocak pazartesi Pandemi Temaslı Takip Merkezi’nden önce eşimi sonra beni aradılar. Karşıdaki bayan çok kibardı. İzlenecek süreci anlattı. On dört günlük hazırlıklarımızı yapıp Lefkoşa Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün altındaki Tanı Merkezine gitmemizi söyledi.

Önceden izole edilen arkadaşlarla konuşmuş olmamız nedeniyle yorgan ve battaniyeler de dahil olmak üzere, bilgisayarlarımızı, kitapları, giyecek ve yiyecekleri bavullara koyduk ve Göğüs Hastalıkları bölümüne gittik.

Tomografilerimiz çekildi. Ciğerlerde sorun olmadığı için bizi karantina hotellerinden birine gönderdiler. Akşamleyin adı bizde saklı ilk hapı verildi. Sonrasında beş gün boyunca bana ve eşime sabah akşam birer tane hap verildi. Oğlan on üç yaşında olduğu için hiçbir tedavi yapılmadı; gerek yokmuş. Eşimin annesi de pozitif çıkınca aynı süreci takip ederek o da bizim odanın karşı odasına gönderildi.

Haplar bitince altıncı gün bizleri ambulans araçla Girne’deki hotelden alıp Lefkoşa Göğüs Hastalıkları bölümüne götürdüler. Hotelde görevli hemşireler benden kan aldılar ama eşim ve annesinden alamamışlardı. Onlardan göğüs hastalıkları bölümünde kan aldılar.

Sonrasında hepimizin ciğer filmleri çekildi. Ciğerlerimiz temiz olduğu için tekrar hotele götürüldük. Ancak ciğer filmleri temiz çıkmayan hastaların tomografileri de çekildi. Yine temiz çıkmayan iki hasta Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde yatılı tedaviye alındı.

Yedinci gün kan sulandırıcı iğnelere başlandı; sabah ve akşam olmak üzere hemşireler iğneleri yaptılar. On bir ocakta yani 9. Gün bizlere pcr yapıldı. Ben ve oğlan negatif, eşim pozitif çıkmıştı. Bana ve oğlana bir gün sonra yine pcr yapıldı ve sonuçlarımız negatif çıktığı için ertesi gün 14 gün evde karantinada kalmak üzere eve çıktık.

Hotelden ayrılıp Devlet Hastanesi’nde evde karantinada kalacağımızı belirtmek için Lefkoşa Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde belge imzalayıp eve geldik.

10 günlük tedavi sürecinde Sayın Bakan Ali Pilli’ye, bizimle en çok muhatap olan ve ilgilenen çok değerli Başhemşire Sayın Fatma Savaşkan’a ile tüm ekibine ve ayrıca Hoteldeki hemşirelere yürekten teşekkür ederim. Ayrıca Göğüs Hastalıkları Bölümü Şefi Sayın Mustafa Akansoy’a ve tüm personele de, onları ne kadar da görmesek insanüstü ve düzenli çalışma sistemleri için sonsuz teşekkür ederiz.

Hotelde tedavimizi yapmaları da bulaşın önlenmesi adına inanılmaz bir devlet anlayışıdır. Devletin tüm insanlarına bu hizmeti sunuyor olması bir ayrıcalıktır. Hiçbir sıkıntımız olmamıştı. Önceliğimizin tatil değil sağlık olduğu bilinciyle hareket ettik. Yemeklerden hiç şikayetimiz yok. Hizmetlerden ve kaldığımız odalardan da. Sağlık amaçlı orada olduğumuzu hep aklımızın önemli bir yerinde tuttuk.

Bu ülkede istenilince, liyakata uygun kişilerin hizmet alanlarında olduğu zaman nelerin başarıldığının kanıtı tepede Sayın Ali Pilli ve Baş Hemşire Sayın Fatma Savaşkan özelinde tüm ilgili bölümlerdeki çalışanlarla ispatlandı.

Bu süreçte arayıp, soran tüm dostlara da çok çok teşekkürler. İhtiyacımız olmamasına rağmen bize sürekli bir şeyler gönderen ve manevi olarak hep yanımızda olan dostlara da sonsuz teşekkürler. Bu süreçler sizin gibi dostlarla yenilir sağ olun.