Türkiye lider olarak EURO 2024’e gidiyor

Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Galler ile deplasmanda karşılaştı. Maç 1-1 berabere sonuçlandı. Türkiye A Milli Takımı, grubu lider bitirerek EURO 2024’e katılacak.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta goller; 7. dakikada Neco Williams ve 70. dakikada Yusuf Yazıcı’dan geldi.

Bu sonuçla birlikte daha önce EURO 2024’e katılmayı garantileyen Milli Takım, grubu 17 puanla lider bitirdi. Hırvatistan ise Ermenistan karşısında kazanarak gruptan EURO 2024’e katılan diğer ülke oldu.

Tarihinde ilk kez

A Milli Takım, 17 puanla grubu lider bitirdi. Bununla birlikte Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ilk kez grubunu lider bitirdi.

MAÇTAN ANLAR

4. dakikada Galler etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu’nun geri pasında topu kapan Broadhead, sol taraftan ceza yayı önüne gelip plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

7. dakikada Galler öne geçti. Wilson’ın pasında sol kanatta topla buluşan Neco Williams, Ferdi’den sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye plasesinde, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

32. dakikada sakatlanan Uğurcan Çakır yerine, Altay Bayındır oyuna dahil oldu. Abdülkadir Ömür ise yerini Yusuf Yazıcı’ya bıraktı.

42. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu’nun sağdan yaptığı ortada ön direkte yükselen Yusuf Yazıcı kafayla topu arka bölüme aktardı. Kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu’nun topu düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada Roberts’ın uzun mesafeli taç atışında ceza sahası içinde topu kontrol eden Johnson’ın çaprazdan dönerek vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

70. dakikada Yusuf Yazıcı, penaltıdan skoru eşitledi.