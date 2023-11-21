İsrail, rehine takasına onay verdi

İsrail, Hamas’la rehine anlaşmasını kabul etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi.” dedi. Netanyahu, Gazze’de geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas’la savaşa devam edeceklerini söyledi.

İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takasına Netanyahu hükümetinden onay çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi.” dedi.

Netanyahu, Ssaş Kabinesi’nin ardından yaptığı açıklamada, rehinelerin aşamalar halinde serbest bırakılacağını söyledi.İsrail Başbakanı, üzerinde konuşulan anlaşmanın, Kızılhaç’ın Hamas’ın elinde bulunan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içerdiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde geliştirilmesine yardım ettiğini anlaşmanın savaşa devam etmesi için orduya hazırlanma imkanı tanıyacağını vurguladı.

Netanyahu, Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas’la savaşa devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da anlaşmanın tüm rehinelerin serbest bırakılması için ilk adım olduğunu söyledi.

“ORDU ATEŞKES ANLAŞMASINI GAZZE’NİN GÜNEYİNE SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİN KABUL ETTİ”

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini belirterek, ateşkes günlerinin, Gazze Şeridi’nin güneyindeki karadan saldırı hazırlığı amacıyla ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanabileceğini duyurdu.

Haberde, “İsrail ordusunun şu aşamada çekinmeden anlaşmayı kabul ettiği söylenebilir. Orduda ateşkesin sahadaki güçleri yeniden organize etmek için kullanılabileceği söyleniyor. Kara manevrasının Gazze Şeridi’nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar da yapılıyor.” ifadeleri kullanıldı.

KAN’a göre anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 4 günlük ateşkes ve 4 gün içinde 50 İsrailli rehinenin (çocuk ve kadın) serbest bırakılmasını içeriyor.

İSRAİL – HAMAS ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas’ın Gazze’de tutulan 50 ila 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı.

Buna karşılık İsrail’in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze’de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleşeceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze’ye girişinin sağlanacağı iddia edilmişti.

İsrail’e göre, Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2000’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

İSRAİL’İN HAMAS İLE YAPTIĞI 2011’DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas’ın Mısır aracılığıyla İsrail’le 11 Ekim 2011’de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.