“Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Silahsızlanma Konferansı’na katılımını engelledi”

Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yılda üç kez Cenevre’de toplanan Silahsızlanma Konferansı’na gözlemci statüsüyle katılmasını bu yıl engellediği haber verildi.

Alithia ve diğer gazeteler bu yılki konferansların ilkine çok sayıda ülkenin gözlemci statüsüyle katılma başvurusunda bulunduğunu, Kıbrıs Cumhuriyeti dışındaki diğer ülkelerin başvurusunun onaylandığını yazdı.

Haberde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin talebi gündeme geldiğinde Türk temsilcinin söz alarak, Türkiye’nin önceki yıllarda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katılımını engellemeyip, her konferans sonunda hoşnutsuzluk belirtmekle yetindiğini hatırlatarak “Ancak Türkiye bu yıl bu talebe destek vermeyecek” dediği kaydedildi.

Gazete ABD’nin bu tutumundan hoşnutsuzluk belirttiği Türkiye’den, kararını gözden geçirmesini istediğini yazdı.

Habere göre Ajans Frans Press (AFP) Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katılımını, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili anlaşmazlık, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları ve askerî mutabakatını kınayanlar arasında olması nedeniyle engellediğini yazdı.

Haberde AFP’nin ayrıca analizcilerin, Ankara’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, Doğu Akdeniz’deki taleplerine müdahale eden bölgesel ittifakın zayıf halkası gördüğü uyarısında bulundukları vurgusuna da yer verildi.