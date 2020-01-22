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“Hellim ile ilgili kesin çözüm Kıbrıs sorununun çözülmesi”

22 Ocak 2020

Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz Wojciechowski, hellim konusundaki kesin çözümün, Kıbrıs sorununun çözülmesi olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, EDEK’in Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Dimitris Papadakis’in konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Wojciechowski, hellim dosyası hazırlanmasının geçici çözüm olduğunu belirtti.

Wojciechowski, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in 2015 yılında, hellim konusunu Kıbrıs sorunuyla bağlayarak, konuyu teknokratik meseleden siyasi meseleye dönüştürdüğünü teyit etti.

Habere göre Wojciechowski, hellim dosyasının geçtiği süreçle ilgili bilgiler de vererek, ilgili komitenin çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Gazete, Papadakis’in konuyla ilgili açıklamasında ise, ivedilik teşkil eden bu meseleye nihayet bir yanıt verildiğini ve üç hafta içerisinde yanıtlanması gereken sorusunun üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini belirttiğini yazdı.

Haberde, Papadakis’in hellimin menşe korumalı ürün olarak tesciline dair bir soru yönelttiği kaydedildi.



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