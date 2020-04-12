ManşetTürkiye

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

12 Nisan 2020

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

Soylu’nun istifa açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik
hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.
Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler,
mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı..
Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda,
böyle görüntülere yol açmamalıydı.
İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.
Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın…
Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum…
Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık..
Allah milletimizi korusun…”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hükümet ağır aksak

Hükümet ağır aksak

12 Nisan 2020
Photo of Sorakın: Bazı kararlar çelişkili, bazısı yetersiz

Sorakın: Bazı kararlar çelişkili, bazısı yetersiz

12 Nisan 2020
Photo of Özyiğit: Ciddiyet yok, hayretle izliyorum

Özyiğit: Ciddiyet yok, hayretle izliyorum

12 Nisan 2020
Photo of Ataoğlu: Muhalefet ve stö’ler dikkate alınmadı

Ataoğlu: Muhalefet ve stö’ler dikkate alınmadı

12 Nisan 2020
Photo of Arıklı: Dakika bir gol bir

Arıklı: Dakika bir gol bir

12 Nisan 2020
Photo of Yasağa uymayan 84 kişi tutuklandı

Yasağa uymayan 84 kişi tutuklandı

12 Nisan 2020
Photo of Polisten sis uyarısı

Polisten sis uyarısı

11 Nisan 2020
Photo of Van kedileri için corona virüs önlemleri

Van kedileri için corona virüs önlemleri

11 Nisan 2020
Photo of Özyiğit: Gerçekten anlamak mümkün değil

Özyiğit: Gerçekten anlamak mümkün değil

11 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101’e yükseldi

Türkiye’de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101’e yükseldi

11 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı