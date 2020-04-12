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Rüştü Reçber: Bu işin şakası yok

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle bir süre hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilen eski milli kaleci Rüştü Reçber, salgını herkesin ciddiye alması gerektiğini söyledi

12 Nisan 2020

Videolu bir mesaj yayımlayan Rüştü Reçber, “Birçoğunuzun bildiği gibi yakın zamanda kovid-19 virüsüne yakalandım. Benim için zorlu ve uzun bir süreçti. Fakat doktorlarımızın yoğun çabası ve uyguladıkları tedaviyle virüsü yenmeyi başarabildik. Bu zorlu süreci atlatan biri olarak şunu söylüyorum ki, bu işin şakası yok. Herkesin, her yaş kesiminin ciddiye alması gerektiğini söylüyorum. Bizlerin iyiliği için devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım.” diye konuştu.

Evde kal mesajı veren Reçber, “Temastan uzak duralım, mesafemizi iyi ayarlayalım. Olmazsa olmazımız evde kalalım. Türkiye ve insanlık olarak bu savaşı kazanabilecek inancımız da var gücümüz de var. Yeter ki sabredelim.” ifadelerini kullandı.



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