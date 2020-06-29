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Türkiye Ercan’a DNA laboratuvarı kuracak

29 Haziran 2020
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ercan Havaalanı,, 3 bin kapasiteli, DNA laboratuarı, KKTC


Sağlık Bakanı Ali Pilli, kısa sürede Ercan Havaalanına, 3 bin kapasiteli DNA laboratuarı kurulması çalışması olduğunu belirtti, “Her an kurulabilir” dedi.

Pilli, Türkiye ile önümüzdeki günlerde bir protokol imzalanacağını, hafta sonu TC Sağlık Bakanı’yla da telefonda görüştüklerini belirterek, hazırlık aşamasında olan protokol kapsamında Ercan Havalimanı’na 3 bin test kapasiteli, DNA Laboratuvarı kurulacağını, yolculara burada PCR testi yapılacağını açıkladı.

Türkiye’den personel geleceğini ve bu personelin KKTC Sağlık Bakanlığı personeli ile Ercan’da birlikte çalışacağını kaydeden Pilli, “Bazı özel laboratuvarla da anlaşarak test kapasitemizi bine çıkardık. Türkiye 3 bin kapasiteli bir DNA laboratuvarı için bize yardımcı olacak. Bu hibe olacak. Laboratuvar ülkeye konteynerle gelecek” dedi.

Test sayılarıyla ilgili eleştiriler üzerine de Pilli, “100’lerden bine çıktık. 3 bine çıkmak hiç kolay değil. Bizim gibi bir ülke için kolay değil. Halkın güvenliğini koruyacak şekilde yolcu kabul edeceğiz. Kimse endişe etmesin” dedi.


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