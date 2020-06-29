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Denktaş: İzinsiz sanal bet gibi konularda daha etkin mücadele edilebilecek

29 Haziran 2020
Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş


Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş da, komite üyelerini çalışmalarından ötürü kutlayarak, yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis’te Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam ediliyor.

Denktaş, bu yasa ile geçmişte olduğu gibi şimdi de bir iftiranın veya yalan haberin yayılmasının hemen engellenemeyeceğini, dolayısıyla bir ara mekanizmaya ihtiyaç olduğunu ve bunda fayda olduğunu kaydetti.

Ne kadar çalışılırsa çalışılsın bir yasada eksiklikler olabileceğini ancak daha sonra yapılacak çalışmalarla bu eksikliklerin giderilebileceğini ifade eden Denktaş, komite başkanından yasa tasarısının pratikte nasıl çalışacağı ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etti.

Denktaş, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle eski “klavye kahramanlığının” ortadan kalkacağını, artık herkesin istediğini kolayca başkasına hakaret yazamayacağını, söyleyemeyeceğini ifade ederek, ayrıca izinsiz sanal bet gibi konularda daha etkin mücadele edilebileceğini kaydetti.

Denktaş, yasa tasarısına oylarının olumlu olacağını söyledi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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