Kıbrıs

Çeler: Yasa konusunda kamuoyu yeterince bilgilendirilmedi

29 Haziran 2020
TDP Milletvekili Zeki Çeler


Bilişim Suçları Yasa Tasarısı görüşülürken söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, yasa konusunda kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini söyledi.

Meclis’te Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam ediliyor.

Tasarıya katkıda bulunanlara teşekkür eden Çeler, gerekli bilgilendirme yapılarak kafalardaki soru işaretlerinin ortadan kaldırılmış olması gerektiğini belirtti.

Komitede, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması yönünde öneri sunulduğunu fakat bu önerinin şimdi değerlendirilerek değişime uğrayacak olmasının olumlu bulduğunu dile getiren Çeler, bu değişimin daha önce değil de bugün burada yapılmasından insanların şüphe duymasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Polisin mahkeme kararı olmadan cihazlara el konması noktasında çekinceleri olduğunu dile getiren Çeler, kişilerin mahremiyetinin içerden sızdırılmasına karşın ne gibi yaptırım yapılacağının bilinmesini istedi.

Toplumun endişesinin şu anda ortada olduğunu ve özellikle ifade özgürlüğüyle ilgili maddenin de birazdan eklenecek olmasının toplumun tam bilgilendirilmediğinden kaynaklandığını dile getiren Çeler, toplumda yaşanan algıyı silmenin kendilerinin görevi olduğunu ve sorumluluğu herkesin alması gerektiğini söyledi.

Komiteye katılmamış olmalarının tartışmasına girmek istemediklerini kaydeden Çeler, çıkan yasanın bazı noktalarına muhalefet yapıldığında Meclis çalışmalarını etkilediğini söyledi.

Yasada eksik görülen bazı maddelerin olduğunu düşündüğünü ve bunların yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Çeler, toplumun yeteri kadar bilgilendirilmemiş olmasını eleştirdi.


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