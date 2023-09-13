Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’den ayrıldı

Yılmaz: “KKTC’de güven veren bir hükümet var. İstikrarın devamından yanayız”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarını tamamlamasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.

Cevdet Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel uğurladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, havalimanında yaptığı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel ve ekibine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Güven ve istikrarın olduğu yerde başarı sağlandığına dikkati çeken Yılmaz, iki ülke arasındaki işbirliklerinde sonuç üretildiğini ve halkın beklentilerinin karşılandığını söyledi.

KKTC’de de istikrarlı ve güven veren bir yönetim olduğuna işaret eden Yılmaz, projelerin işbirliği içerisinde birer birer hayata geçirildiğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, altyapıya, eğitim ve sağlık alanlarına yapılan yatırımların, kablo bağlantısının, Ercan Havalimanı ve tarım alanındaki master planın bunun en somut örneklerinden olduğunu anlattı.

İki ülke arasındaki işbirliklerinin devam edeceğini belirten Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de çeşitli vesilelerle biraraya gelip çalışmalarımızı önceliklendirerek hayata geçireceğiz” dedi.