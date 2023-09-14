KKTC Döviz Kurları: Sterlin 33.93 TL seviyesinde - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Eylül 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 33.93 TL seviyesinde

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

Serbest piyasada bugün dolar 27,15, euro 29,20, sterlin ise 33,93 TL’den işlem görüyor.

Saat 08.02 itibarıyla 26,88 alınan dolar 27,15 TL, 28,90’den alınan euro 29,20 TL ve 33,60 TL’den alınan sterlin ise 33,93 TL’den satılıyor.


KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 26.8800 27.1500
 EUR 28.9000 29.2000
 GBP 33.6000 33.9300
 AUD 15.5000 17.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		 14-09-2023 08:10:00
14-09-2023 08:32:47
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Tags:DövizEuroKKTCsterlin
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