KKTC Döviz Kurları: Sterlin 33.93 TL seviyesinde

Serbest piyasada bugün dolar 27,15, euro 29,20, sterlin ise 33,93 TL’den işlem görüyor.
Saat 08.02 itibarıyla 26,88 alınan dolar 27,15 TL, 28,90’den alınan euro 29,20 TL ve 33,60 TL’den alınan sterlin ise 33,93 TL’den satılıyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.8800
|27.1500
|EUR
|28.9000
|29.2000
|GBP
|33.6000
|33.9300
|AUD
|15.5000
|17.3000
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14-09-2023 08:32:47
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