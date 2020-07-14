Türkiye

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

14 Temmuz 2020
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, 100 milyar dolarlık ticaret, Libya

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması ve Libya’da kalıcı istikrar için müttefik olarak yakın çalışma konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede İki lider, ikili ilişkilerin yanı sıra 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması ve Libya’da kalıcı istikrar için müttefik olarak yakın çalışma konusunda mutabık kaldı.İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşılması hem de Libya’da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kalmışlardır.” ifadelerine yer verildi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya kararnamesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya kararnamesi

10 Temmuz 2020
Photo of Yasa dışı bahis operasyonu: 372 hesaba bloke

Yasa dışı bahis operasyonu: 372 hesaba bloke

10 Temmuz 2020
Photo of Ayasofya’da ibadetin yolu açıldı

Ayasofya’da ibadetin yolu açıldı

10 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

9 Temmuz 2020
Photo of Sakarya’da patlama: 3 ölü 6 yaralı

Sakarya’da patlama: 3 ölü 6 yaralı

9 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı

8 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti

7 Temmuz 2020
Photo of Fuat Oktay, Eroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Fuat Oktay, Eroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

7 Temmuz 2020
Photo of 3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi yakalandı

3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi yakalandı

7 Temmuz 2020
Photo of 14 kişilik minibüste 42 yolcu

14 kişilik minibüste 42 yolcu

7 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı