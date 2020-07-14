Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti

Türkiye‘de vaka sayıları haftalar sonra binin altına düştü. 14 Temmuz verilerine göre; 992 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 241 bin 993’e yükseldi. 20 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 402 oldu. Bakan Koca ise, 12 Haziran’daki artışa dikkat çekerek uyardı.

Türkiye’de haftalar sonra koronavirüs vaka sayısı binin altına düştü. Son 24 saatte 992 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 214 bin 993’e, 20 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 402’ye yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Temmuz Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 14 Temmuz verilerine göre; son 24 saatte 43 bin 231 test yapıldı ve 992 yeni vaka tespit edildi. 20 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 402’ye, toplam vaka sayısı ise 214 bin 993’e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 197 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 49 hastanın daha taburcu edilmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 196 bin 720’ye yükseldi. Entübe hasta sayısı (solunum cihazına bağlı) 396, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise bin 204 oldu.

12 HAZİRAN’DAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Haziran’daki artışa dikkat çekerek uyardı. Bakan Koca, “Tekrar 1000’in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım” ifadelerini kullandı.