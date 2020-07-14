Erdoğan: Ermenistan’ın dost ve kardeş Azerbaycan’a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan’ın 11 Azerbaycan askerini şehit ettiği saldırılara tepki gösterdi. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınayan Erdoğan, “Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan’ın çapını aşan bir hadisedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan- Ermenistan sınırında çıkan ve 11 Azerbaycan askerinin şehit olduğu saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ermenistan ve Azerbaycan arasında uzun süredir devam eden bir sıkıntının olduğunu belirten Erdoğan, “Bu konuyla ilgili bir kaç kelam etmeden sözlerimi bitiremeyeceğim. Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi Kafkaslarda neyse yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Azerbaycan’a Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımız belirtmek istiyorum. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diliyorum” dedi.

“BU SALDIRI ERMENİSTAN’IN ÇAPINI AŞAR”

Erdoğan, son saldırının doğrudan iki devlet sınırları arasında ağır silahlarla yapıldığını belirterek, “Doğrudan Azerbaycan’a yönelik bilinçli bir taruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan’ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan’ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir.” ifadelerini kullandı.