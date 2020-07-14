Dünya

Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı

14 Temmuz 2020
ABD, ayı saldırısı, Colorado, Chernosky, boz ayı saldırısı

ABD’nin Colorado eyaletinde gece mutfaktan gelen sese uyanan adam, ne olduğuna bakmak için gittiğinde karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı. Ölümden dönen talihsiz adam, “Sesten irkildi ve aniden saldırdı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Colorado eyaletinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Arkadaşının evinde ailesiyle kalan Dave Chernosky (54), mutfaktan seslerin geldiğini fark etmesi üzerine mutfağa yöneldi. Mutfakta boz ayı ile karşı karşıya gelen Chernosky, geçirdiği şokun üzerine ayı tarafından saldırıya uğradı.

“AYI SESTEN İRKİLEREK SALDIRDI”

Yaşadığı talihsiz olayı ABD medyasına anlatan Chernosky, “Çocuklarım alt katta uyuyordu. Ayının çocuklarıma gitmesini engellemek istedim” dedi. “Ses yaparak ayıyı garaja doğru çektim” diyen Chernosky, “Sesten irkildi ve aniden saldırdı. Aldığım darbeyle sendeledim ve koşarak bağırmaya başladım. Ayı peşimde değildi ve bu konuda şanslıydım” ifadelerini kullandı.

AYI BULUNUP UYUTULDU

Ayının evden kaçmasının ardından sağlık ekiplerini arayan Chernosky, bir ayı tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek yardım istedi. Hastanede ameliyata alınan Chernosky’nin kulağı, yanağı, çenesi ve boynunda derin pençe izleri ve kanama vardı. Doktorlar, Chernosky’nin yanağındaki izlerin tamamıyla iyileşebileceğini söyledi. ABD medyası, boz ayının vahşi yaşam ekipleri tarafından bulunduğunu ve uyutulduğunu duyurdu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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