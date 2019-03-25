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Türkiye A Milli futbol takımından üst üste galibiyet

25 Mart 2019

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında Moldova’yı 4-0 yenerek, 2’de 2 yaptı.

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) H Grubu’ndaki ikinci maçında Moldova ile Eskişehir’de karşı karşıya geldi. Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Arnavutluk’u deplasmanda 2-0 yenen Ay-yıldızlı ekibimiz, Moldova’yı 4-0’la geçti ve 2’de 2 yaptı. Milli Takımızın gollerini Hasan Ali Kaldırım, Cenk Tosun (2) ve Kaan Ayhan attı. Ay-yıldızlılar, Burak Yılmaz’la bir penaltı atışından ise faydalanamadı.

Eskişehir Yeni Stadyum’unda oynanan ve TRT 1’den canlı yayınlanan mücadelede A Milli Futbol Takımımız, Hasan Ali Kaldırım’ın 24. dakikada attğı golle 1-0 öne geçti. Cenk Tosun 26. dakikada farkı 2’ye çıkardı: 2-0 İlk yarı bu skorla tamamlandı.

52. dakikada kazanılan penaltıda Burak Yılmaz, Moldova kalecisi Koselev’i geçemedi. 53. dakikada Ay-yıldızlı ekibimiz Cenk Tosun’un kafa golüyle 3-0 öne geçirdi. Millilerimiz, 70. dakikada Kaan Ayhan’ın kafa golüyle skoru 4-0 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Milli Takımımız rakibini 4-0 yenerek grupta puanını 6’ya çıkardı. Moldova ise ikinci maçtan da puan çıkaramadı.

A Milli Futbol Takımımız, grubundaki ilk maçında Arnavutluk’u deplasmanda Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu’nun golleriyle 2-0 mağlup etmişti. Moldova ise sahasında Fransa’ya 4-1 yenilmişti.

Statü

Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek.

Finallerde yer alacak diğer dört ekip ise, Mart 2020’de UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım 2018’de grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi’nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020’ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak.

Bir ligde (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.

Kaynak: TRT SPOR, AA
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