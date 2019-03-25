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Alsancak ve Lapta çocuklar için yürüyor

25 Mart 2019

Alsancak Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği iş birliğiyle, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenecek olan “Alsancak- Lapta Çocuklar için Yürüyor” isimli sosyal sorumluluk projesi 31 Mart Pazar günü gerçekleşiyor.

“Alsancak ve Lapta Çocuklar için Yürüyor, Balıkçılar Birliği Balık İkram Ediyor” sloganıyla saat 10.30’da başlayacak etkinlikte, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği tarafından yürüyüşe katılan bağış severlere mevsimi olan “İzmarit” balığıyla hazırlanmış balık-ekmek ve belediyeler tarafından meşrubat ikramı yapılacak.

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