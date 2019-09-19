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Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

19 Eylül 2019

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 36.’lığa çıktı. Belçika zirvedeki yerini korurken, Fransa 2. sıraya yükseldi, Brezilya ise 3.’lüğe geriledi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı.

TÜRKİYE 36. OLDU

Sıralamada; 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda karşılaştığı Andorra ve Moldova’yı mağlup eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 1475 puanla 36. oldu.

Dünya sıralamasında ilk 10 şöyle:

  • Belçika 1752 (-2)
  • Fransa 1725 (13)
  • Brezilya 1719 (-14)
  • İngiltere 1662 (-5)
  • Portekiz 1643 (16)
  • Uruguay 1639 (-17)
  • İspanya 1631 (28)
  • Hırvatistan 1625 (-19)
  • Kolombiya 1622 (-110)
  • Arjantin 1614 (-)
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