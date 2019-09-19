Polis önce şaka zannetti, sonra çatıda dolaşan panteri yakaladı

Fransa’nın Belçika sınırında bulunan Armentieres kentinde, evlerin çatısında dolaşan bir panter şehir sakinlerini ve emniyet görevlilerini hayrete düşürdü.

İhbar üzerine ilk başta kendilerine şaka yapıldığını zanneden yetkililer, olayın gerçek olduğunu anlayınca operasyonla hayvanı yakaladı.

Siyah hayvanın çatıda dolaşırken çekilen görüntüleri sosyal medyada da çok defa paylaşıldı. Arada pencereleri açık olan evlere giren panterin rahat tavırları, izleyenlerin ilgisini çekti.

🚨 [Intervention hors norme]Une panthère sur les toits d'Armentières Appelés à 18h23 pour animal dangereux, les sapeurs-pompiers du Nord sont confrontés à un félin de grande taille se baladant sur les chéneaux d'habitation. pic.twitter.com/KhhB8beiET — SDIS 59 (@Sdis59) September 18, 2019

Panterin bulunduğu caddeyi kapatan polis ve itfaiye görevlileri, bir eve camdan girmesini fırsat bilerek hayvanı içeriye kapattı. Ardından veteriner ile daireye giren yetkililer, uyuşturucu tabancası kullanarak yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki dev kediyi uyuttu.

Quand une panthère se prend pour un chat de gouttière à Armentières 😮 pic.twitter.com/w4xTWBmgtO — BFMTV (@BFMTV) September 19, 2019

Hayvanat bahçesine teslim edileceğini açıklanan panteri, yasal olmamasına rağmen bölgede yaşayan birinin evde yetiştirdiği öne sürüldü. Hakkında soruşturma başlatılan kişinin panterin kaçtığı sırada evde olmadığı belirtildi.