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Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Yeni Zelanda’ya 102-101 kaybetti

9 Eylül 2019

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası’ndaki son maçında Yeni Zelanda ile karşılaştı. Türkiye, klasman maçında Yeni Zelanda’ya 102-101 kaybetmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde etti.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIBA 2019 Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda’ya 102-101 kaybetti. Türkiye, buna rağmen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye’de Cedi Osman 32, Melih Mahmutoğlu 27, Scottie Wilbekin 15 sayı ile oynadı. Cedi Osman ve Mahmutoğlu, böylece ay yıldızlı formadaki kariyer rekorlarını kırdı.

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK, BİZ DE KAZANABİLİRDİK’

Başantrenör Ufuk Sarıca da maç sonrası yaptığı açıklamada “Elemeleri oynamayı hak ettiğimiz için mutluyum. Önemli eksiklerimiz vardı, dar bir rotasyonla oynadık ama son ana kadar mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık, biz de kazanabilirdik” dedi.

 

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