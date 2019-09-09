Dünya

Suudi kraliyetinin uranyum zenginleştirme ısrarı

9 Eylül 2019

Suudi Arabistan’da dün enerji bakanlığına getirilen Prens Abdülaziz bin Salman el Suud, kraliyetin planladığı nükleer güç programının iki atom reaktörüyle başlayacağını, bu program için uranyum üretmeyi ve zenginleştirmeyi istediklerini duyurdu.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, Ortadoğu’nun nükleer silah sahibi tek gücü İsrail’le perde arkasından işbirliği yapıp İran’a karşı vekalet savaşları yürütürken, nükleer açıklamaları yoğunlaşıyor.Yeni Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman el Suud, kraliyetin planladığı nükleer güç programının iki atom reaktörüyle başlayacağını, bu program için uranyum üretmeyi ve zenginleştirmeyi  istediklerini söyledi.

REAKTÖRLE DENEME AÇIKLAMASI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentindeki enerji toplantısında basın toplantısı düzenleyen Prens Bin Salman “İhtiyatlı ilerliyoruz, iki nükleer reaktörle ilgili denemeler yapıyoruz” dedi.

Nükleer reaktörler için ihaleye gitmeyi planlayan Suudi Arabistan’ın Enerji Bakanı, nihayetinde nükleer program kapsamında nükleer yakıt çevrimi de yapmak istediklerini, buna yakıt için uranyum zenginleştirmenin dahil olduğunu duyurdu.

2020’de ihaleye çıkılması beklenen milyarlarca dolarlık nükleer enerji tesisi projesiyle ilgili ABD, Rusya, Güney Kore, Çin, Fransa’nın şirketleri öngörüşmeler yürütüyor.

İRAN URANYUM ZENGİNLEŞTİRİNCE MESELE

Suudi Arabistan’ın de facto lideri kabul edilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2018 yılında yaptığı açıklamada, İran’ın geliştirmesi durumunda kendilerinin de nükleer silah geliştireceğini söylemişti.

Nükleer yakıt çevrimi için uranyum zenginleştirme, nükleer silah üretimine kapı açtığı için hassas bir konu. ABD’nin başını çektiği ülkeler, yıllardır uranyum zenginleştirme konusu üzerinden İran’ın nükleer programını kıskaca alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran’a ‘en ağır yaptırımlar’ eşliğinde ‘maksimum baskı’ uygulamasını Suudi Arabistan destekliyor.

ABD YASAL ENGEL TANIMIYOR

Ancak ABD’nin Atom Enerjisi Yasası’na göre Suudi ihalesine ABD şirketlerinin girebilmesi için Riyad’ın Washington’la nükleer teknolojinin barışçı kullanımına dair anlaşma imzalaması gerekiyor.

Suudi yetkililer ise kraliyetin uranyum zenginleştirme ve kullandığı yakıtı yeniden işlemden geçirme ihtimalini elinden alacak bir anlaşmayı imzalamayacaklarını söylüyor.

Mart ayında ABD Enerji Bakanı Rick Perry’nin Suudi kraliyetiyle herhangi bir anlaşma öncesi Amerikalı şirketlerin nükleer güçle ilgili önçalışma yapmalarına izin veren yetkilendirme belgelerini çoktan imzaladığı ortaya çıkmıştı.

Perry, ABD olmazsa Rusya ya da Çin’in Suudi Arabistan’a yardım edeceği savunmasını yapmıştı.

Etiketler

İlgili Makaleler

British Airways’in 4 bin pilotu ilk kez greve gitti

10 Eylül 2019

Donald Trump: Taliban ile barış görüşmeleri öldü

10 Eylül 2019

İtalya’da 2. Conte hükümeti, protestolar eşliğinde güven oyu aldı

10 Eylül 2019

Çifte ampute çocuk manken, New York Moda Haftası’nda podyuma çıktı

10 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı