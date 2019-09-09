Dünya

Mugabe 15 Eylül’de defnedilecek

9 Eylül 2019

Singapur’da hayatını kaybeden eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin 15 Eylül’de ülkesinde defnedileceği bildirildi.

Zimbabve Dışişleri Bakanlığı, “özgürlüğün simgesi” olarak nitelendirilen ve geçen cuma Singapore’daki bir hastanede hayatını kaybeden Mugabe’nin 15 Eylül’de ülkesinde defnedileceğini açıkladı.

Mugabe’nin defnedileceği yere ilişkin bilgi verilmezken, başkent Harare’deki stadyumda cumartesi günü resmi cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, 2017’de yapılan askeri müdahale sonucu yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetmişti.

Mugabe, askeri müdahaleden bir hafta sonra görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

ÜLKEYİ 37 YIL YÖNETTİ

Eski İngiliz sömürgesi olan ve bağımsızlık öncesi Güney Rodezya adını taşıyan Zimbabve’yi 37 yıl yöneten Mugabe, 1924’te dünyaya geldi.

Güçlü hitabetiyle bilinen Mugabe, ilk olarak 1970’li yıllarda başını çektiği Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği’nin beyazlara karşı verdiği mücadeleyle ün kazandı.

Mugabe, partisinin Mart 1980 seçimlerini kazanması sonrasında ülkenin ilk başbakanı oldu ve ülkenin adı Zimbabve olarak değiştirildi.

Zimbabve’de 1982-1986’da Mugabe’nin eski hükümet ortağı Joshua Nkomo ve partisi Zimbabve Afrika Halkları Birliği ile yaşanan siyasi kriz, iç çatışmaya dönüştü ve çatışmalarda yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti.

Başkanlık sistemine geçilmesiyle 1987’de devlet başkanı olan Mugabe, askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybettiği 2017 yılına kadar tüm seçimleri kazanarak koltukta kalmayı başarmıştı.

Mugabe sık sık kötüleşen ekonomi, yolsuzluk iddiaları ve insan hakları ihlallerine dair eleştiri ve suçlamalarla karşı karşıya kalıyordu.

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